Velkommen på skolebænken: De nye elever har udsigt til mere end ét skoleår ud af ti med vikarer uden uddannelse

I næste uge ryger flaget til tops på landets skoler. Forventningsfulde elever tripper for at komme i gang, og alle håber på, at coronaen nu kan holdes så meget i skak, at skolen kan forblive åben. Men hvor er lærerne?

Sådan lyder et afgørende spørgsmål i anledning af næste uges skolestart.

Rolig nu. Der skal nok stå en lærer klar ved den tavle eller whiteboard, hvor der står ’Velkommen’ med store bogstaver. Men de uddannede lærere bliver færre. For cirka hver ottende i en fuldtids lærerstilling gælder, at han eller hun ikke har en læreruddannelse.