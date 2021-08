650.000 elever vendte tilbage i rigtig skole igen: »Ej, hvor skal vi hygge i dag«

Fakta

Nye retningslinjer

Sundhedsstyrelsen lemper retningslinjerne, så hjemsendelser kun finder sted ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer. Det vil for eksempel være, hvis mere end 30-40 personer på skolen er smittet, ved en superspredningsbegivenhed på skolen, eller hvis der er tale om nye og særligt bekymrende corona-varianter blandt de smittede på skolen.

Samtidig ændres definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet, når det drejer sig om dagtilbuds-, skole- og uddannelsesområdet. Med de nye retningslinjer skal man have været under 1 meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere for at blive nær kontakt, og man er heller ikke længere nær kontakt, blot fordi man er i samme stamklasse som en smittet person.

