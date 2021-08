SF vil afsætte 100 millioner ekstra i kampen mod mobning

I den kommende uge slutter sommerferien for de fleste børn, og skolerne begynder igen.

Socialistisk Folkeparti (SF) vil styrke indsatsen mod mobning.

Derfor vil partiet i et udspil mod mobning, der fremlægges lørdag, afsætte yderligere 100 millioner kroner til bekæmpelsen af mobning blandt folkeskoleelever.

Det oplyser partiets undervisningsordfører, Jacob Mark (SF).

»Vi vil afsætte mere end 100 millioner kroner til blandt andet at styrke Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Pengene skal findes i finansloven«.

»Vi foreslår også, at de penge, der allerede er afsat til klagenævnet bliver videreført«.

Siden 2017 har elever og forældre kunne klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis de oplever, at skolen ikke tager ordentlig hånd om mobning på skolen.

Indsatsen mod mobning



SF vil bruge yderligere 100 millioner kroner for at sikre, at skolebørn får hjælp mod mobning. Pengene skal findes i finansloven.

SF ønsker at forlænge eksistensen af Den Nationale Klageinstans mod Mobning, så man stadig kan klage, hvis man er utilfreds med en skoles håndtering af mobning.

I 2017 blev der indført en solnedgangsklausul, som indebærer, at klageinstansen ophører med at eksistere i 2022.

På baggrund af en politisk aftale af 12. november 2016 om oprettelse af en national klageinstans for mobning blev aftalepartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative) enige om at oprette en national klageinstans mod mobning. Klageinstansen er placeret hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Antallet af klager over mobning er steget fra 51 til 120 på ét år. Og i 56 procent af tilfældene har Den Nationale Klageinstans mod Mobning vurderet, at den pågældende skole eller kommune ikke har levet op til sine forpligtelser. Kilder: Socialistisk Folkeparti og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Vis mere

I 2022 står klagemyndigheden dog til at forsvinde, fordi den er underlagt en solnedgangsklausul - en udløbsdato.

»Vi ønsker at forlænge klageorganet, så man stadig kan klage, hvis man er utilfreds med en skoles håndtering af mobning«, siger Jacob Mark.

Bekymrende udvikling i mobbesager

Ud over at forlænge klageinstansen vil SF - med de 100 millioner kroner i udspillet - styrke kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning til ofre for mobning.

Det bør ifølge partiet være et krav, at kommunerne tilbyder børn akut psykologisk hjælp, hvis de har været udsat for mobning i eksempelvis skolen.

Midlerne skal derfor gå til ansættelse af blandt andet psykologer.

Antallet af klager over mobning er steget fra 51 til 120 på ét år.

I over halvdelen af tilfældene har Den Nationale Klageinstans mod Mobning vurderet, at den pågældende skole eller kommune ikke har levet op til sine forpligtelser.

Det er bekymrende tal, mener Jacob Mark.

»Vi kan se, at der stadig er for mange børn, der bliver mobbet og får rigtige dårlige oplevelser i skolen. Det vil vi gøre noget ved«.

»Det er meget bekymrende, at så mange børn bliver mobbet, og det er mere bekymrende, at antallet af klager stiger«.

»Det er godt, at de klager, når de ikke får den hjælp, de har brug for, men når man bliver nødt til at klage over sin egen skole, så er det nok noget, der har stået på i en længere periode, og det er ikke godt nok«, siger han.

Klageinstansen er placeret hos DCUM.

ritzau