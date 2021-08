2.g-elever bliver rystet sammen på hyttetur efter coronaår

Når 2.g-eleverne vender tilbage til gymnasiet i løbet af august, skal de rystes godt sammen igen, siger flere gymnasieledere. For eleverne har kun gået i skole under coronapandemien.

På Aalborg Katedralskole bliver 2.g-elever sendt på en hyttetur, som normalt ellers finder sted i 1.g. Her kan de lære hinanden bedre at kende.

»Klasserne har ikke rigtigt lært hinanden at kende, de er ikke blevet rystet sammen«, siger Christian Warming, der er rektor på Aalborg Katedralskole.

Flere andre gymnasier foretager lignende tiltag, fortæller Birgitte Wedersøe, der er formand for Danske Gymnasier.

»Mange steder har tænkt over at sikre, at der for fortsætterklassen også skal være nogle introaktiviteter, som vi normalt ellers ikke ville have haft«, siger hun.

Fik aldrig introfest

Det glæder Thea Enevoldsen, der skal starte i 2.g på Aalborg Katedralskole.

»Mit 1.g-år var fyldt med kompromisser. Jeg fik aldrig en introfest eller en fredagscafé. Så selv om det er mit andet år i gymnasiet, bliver det et år fyldt med første oplevelser. Det ser jeg super meget frem til«, siger hun.