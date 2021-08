Hov, hvorfor lave forsøg, når man ikke venter på resultatet?

Reformer først og forsøg siden. Den tradition har Mette Frederiksens regering taget med fra Thorning-regeringen. I al fald når det gælder folkeskolen.

I løbet af dette efterår vil der komme uddannelsespolitiske udspil, og flere vil være rettet mod folkeskolen. Forslagene vil komme få måneder efter at det treårige forsøg med de såkaldte frikommuner er startet, og derfor længe før der er anvendelige erfaringer. Det kan synes som en omvendt måde at gøre det på. Men eftersom alle nu erkender, at skolereformen skal ændres, og det politiske pres stiger dag for dag, bliver der ikke tale om at vente på resultaterne.