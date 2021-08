Årgang 2020 tager revanche: »Nu er det fandeme nu«

En halvlunken introduktion til studielivet kan man vist godt kalde det, som 24-årige Asta Andersen og knap 69.000 andre nye studerende oplevede sidste år. Ingen kram eller indendørsarrangementer og en smittekurve, der var opadgående efter en næsten normal sommerferie.

Den eneste fest, som Asta Andersen havde sammen med sit hold fra lingvistik på Københavns Universitet, fik til gengæld afgørende betydning for, hvordan det blev at være studerende på et helt nyt studie under nedlukningen.