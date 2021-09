Kun hver fjerde folkeskole tilbyder fransk

Udbuddet af fremmedsprog i folkeskolen halter, og det sætter spor i resten af uddannelsessystemet. Kun 249 af landets 1080 folkeskoler udbyder fransk, viser tal fra Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Det svarer til 23 procent af landets folkeskoler. Og det er for få, mener Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier:

»Det er virkeligt bekymrende, at udbuddet af sprog i grundskolen efterhånden er så smalt, at det kun er tysk, de unge kommer videre med. Vi vil gerne have, at de unge kan bygge videre på nogle gode forudsætninger i både tysk, fransk og spansk i gymnasiet«, siger hun.