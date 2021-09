En god pædagog kan sætte sig ind i, hvad børn forsøger at udtrykke, tage det alvorligt og lytte

Det kan nogle gange være ganske svært at sætte ord på, hvad det præcis indebærer at være en god pædagog.

Men for tre af eksperterne i fagpanelet bag Politikens Pædagogpris, er der megen tvivl om, hvilke ord der skal sættes på.

Pædagogprisen 2021 Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed om og respekt for den gode pædagog. Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre kan indtil 19. september indstille deres kandidat, som kan være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Et fagpanel finder prismodtagerne, som bliver fejret tirsdag 26. oktober 2021 i Politikens Hus. Kender du selv en dygtig pædagog, der fortjener en pris? Så indstil dem her. Vis mere

»En, der kan sætte sig ind i, hvad børn forsøger at udtrykke, tage det alvorligt, lytte og gøre det til genstand for sine overvejelser«, lyder det bl.a. fra Klaus Wilman, som er tidligere næstformand i BUPL og tidligere formand for Børnerådet.

Prisen, der uddeles i samarbejde med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger har til formål at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog.

Alle kan indstille deres favoritpædagog indtil 19. september, hvorefter et fagpanel vil udvælge i alt syv vindere.

Martin Bayer forsker i pædagogisk praksis og uddannelse ved Københavns Professionshøjskole, hvor hans formelle titel lyder forsknings- og udviklingskonsulent.

En af de ting, han betoner som vigtigt for en god pædagog, er samarbejdet med forældrene.

Og en, »der kan sætte sig ind i enkelte børns familiers forhold«.

Maja Skovgaard Petersen er forkvinde i forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Buddinge og er mor til tre på otte, seks og to år.

Hun sidder i fagpanelet, hvor hun repræsenterer forældrene.

For hende er tryghed et nøgleord, når hun skal være med til at finde vinderne. En, der kan »sørge for, at børn har tryghed og ro til at udfolde sig«.