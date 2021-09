I dag er Liam duks.

Han skal sætte krydser på tavlen, så alle eleverne i 0. klasse kan se, hvor langt de er nået på dagen. Camilla Winther Olsen hjælper ham med at skille to stole fra hinanden. De har haft musik og frikvarter, så Liam sætter et kryds ud fra hver af de to ord med en sort tusch.