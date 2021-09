Kovending: Nu går regeringen alligevel reformamok

»Man har et standpunkt, til man tager et nyt«, er det måske mest gentagne citat af socialdemokraten Jens Otto Krag, der var Danmarks statsminister i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne.

Samme Krag er et af statsminister Mette Frederiksens retoriske forbilleder. Det gjaldt titlen på den nyligt afholdte konference om fremtidens Danmark, hvor overskriften er inspireret af det program, som en ung Jens Otto Krag var pennefører på tilbage i 1945. Og det gælder altså evnen til at gøre en dyd af at servere kameler for sig selv og partifællerne. For på i alt fald to måder har regeringen taget Krags ord til sig og har indtaget nye standpunkter med det netop fremlagte forslag ’Danmark kan mere 1’.

For det første når det gælder beskæringen af dagpengene til nyuddannede unge. Da Venstre i oktober 2019 foreslog at skære i dagpengene til unge og stillede spørgsmål i Folketinget til den dengang nyudnævnte beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, lød svaret: »Jeg vil gerne understrege, at det ikke er regeringens holdning, at der skal skæres i dagpengesatsen for dimittenderne. Det kan gøres mere intelligent«.