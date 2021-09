322 har indstillet deres favorit til Politikens Pædagogpris: Mangler din pædagog?

Kender du selv en pædagog, der har betydet noget særligt for dig? Indstil ham eller hende her.

For andet år i træk uddeler Politiken sammen med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger Pædagogprisen, som har til formål at sætte fokus på de kompetente pædagoger, højne respekten om faget og dermed styrke pædagogers status i Danmark.

Til en prisfest i Politikens Hus vil et fagpanel 26. oktober kåre syv vindere i to kategorier og en enkelt specialpris. De to kategorier er ’dagtilbud 0-6 år’ og ‘skole-og fritidstilbud 0. til 9. klasse’.

Der uddeles hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser på 25.000 kroner i hver af de to kategorier.

Desuden uddeles en specialpris på 50.000 kroner til en pædagog, der arbejder med social- eller specialpædagogik.

322 indstillinger på dygtige pædagoger er indtil videre tikket ind hos Politiken fra hele landet.

Af dem er 230 inden for dagtilbud. 44 er pædagoger, der arbejder med skole- og fritidstilbud, mens 48 er social- eller specialpædagoger.

En af de indstillede er specialpædagogen Karine Barnakyan fra Sønderborg.

»For mig er det spændende, hvordan jeg kan ændre noget for børnene. At de bliver livsduelige, så meget som jeg kan hjælpe dem med det. Jeg kan ikke ændre verden, men jeg bliver meget glad, når jeg kan se, at børnene rykker sig bare en lille smule. Det motiverer mig«, sagde hun, da Politiken i sidste uge besøgte hende på arbejdet i Huholdt lidt uden for den sønderjyske by.

Hvis et barn er udadreagerende, benytter Karine Barnakyan sig af forskellige metoder til at få ham eller hende til at slappe af. Måske sætter hun noget stille musik på. Eller hun kan fortælle en historie om, at de skal ned i butikken og købe mel, sukker, æg og smør til at kunne lave pandekager, mens hun på deres ryg laver små bevægelser, der illustrerer ingrediensernes tekstur.

Ofte bruger hun også fjer eller en ren malerpensel til at køre blidt hen over børnenes ansigter eller arme.

Det var Karine Barnakyans 23-årige datter Maria Philiposian, som havde skrevet ind om sin mor:

»De udfører arbejde, der er ret hårdt. Og det er vigtigt at sætte fokus på det arbejde, de laver. Især inden for specialpædagogik er det hårdt«, lød det fra Maria Philiposian.

