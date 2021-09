Ny minister vil stille større faglige krav til kommende lærere, pædagoger og sygeplejersker

Hvis tiden som socialdemokratisk uddannelses- og forskningsminister og politiker bliver kort, har Jesper Petersen en alternativ karriereplan.

»Ja, var det glippet for mig at læse statskundskab og få et job inden for politik, kunne jeg godt være blevet lærer. Jeg vil også pege på de muligheder, der er for at blive meritpædagog og meritlærer. Det er en succeshistorie, at mange vælger at blive meritpædagog, siger Jesper Petersen