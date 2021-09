Lærere mangler tid til fraværssager: »Det er et meget alvorligt problem«

Hver tiende elev i folkeskolen havde over 20 fraværsdage sidste skoleår. Det svarer til, at disse elever mister et helt skoleår, hvis udviklingen fortsætter.

En af årsagerne til det høje fravær kan være, at klasselærerne ikke har tid til at håndtere eleverne med bekymrende fravær. Det kan føre til, at elevernes fraværsperiode både forlænges og forværres. Ud over dårligere faglige præstationer kan fravær skabe mistrivsel og have store sociale konsekvenser for eleverne.