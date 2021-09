Udsatte unge har været henvist til undervisningslokaler med regn gennem loftet. Måske er det derfor, Mette Frederiksen ikke kunne huske navnet på uddannelsen

Regeringen vil have flere unge til at tage en uddannelse. Men den mangler stadig at betale regningen for den forberedende grunduddannelse, FGU, som startede for to år siden og nu har ledige pladser, skriver uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang i denne analyse.