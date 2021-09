»Der ikke nogen børn, der bliver hjemme fra skole for at være provokerende eller irriterende. De gør det, fordi de ikke er i stand til at gå i skole«.

Efter 20 år på skolegulvet har klasselærer på Randersgades Skole Christina Rinaldo fået værktøjerne til at spotte et bekymrende fraværsmønster på et tidligt stadie. På trods af det oplever hun at have for lidt tid til den enkelte elev.