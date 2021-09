Frederiksen siger jo bare det, mange lærere tænker

Et lyst hoved, et stort hjerte og en bred røv«.

Det er definitionen på en god historiker. Jeg fik den præsenteret på historiestudiet for årtier siden, og især referencen til sidstnævnte legemesdel vakte befriende latter i auditoriet. For læsning af historiske kilder kræver timers arbejde på hårde stole i støvlugtende arkiver. Vel er det sjovt og passioneret at studere. Men det er også af og til kedeligt og langt fra lystbetonet.