»... Hvis vi fortæller børn og unge, at lysten alene skal drive værket. Hele tiden. Så er vi ikke oprigtige. For livet består jo både af det sjove og det sure. Og jeg kan blive bekymret for, om vi klæder vores unge godt nok på til det sure. Er noget af den udbredte sårbarhed, vi ser hos mange børn og unge, også et udtryk for, at vi har fjernet alle forhindringer? Ender de med at slå sig hårdere på livet i vores forsøg på at beskytte dem? Der skal være plads til at drømme og stræbe – også efter et sjovt arbejdsliv. Men bilder vi hinanden ind, at der kun findes jobs, der er sjove og selvudviklende, så kommer vi uden for virkeligheden. Ja, så lyver vi for de kommende generationer«.

