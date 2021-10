Det er ikke hver dag, at elever, der er født og opvokset i Danmark, kaldes »fremmede« i en pressemeddelelse udsendt af ministeriet

Et eksperiment med risiko for at gå galt.

Sådan kan man bedst betegne lukningen af optaget på ni uddannelsesudbud fordelt på seks forskellige gymnasier. For det er så kontraintuitivt, som politik kan blive: Gymnasierne mangler elever, og midlet til at udbedre det er, at gymnasierne ikke må optage nye førsteårselever næste skoleår. Det svarer vel cirka til at forsøge at få mere vand i en hullet spand ved at lukke for vandhanen.