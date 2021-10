Søndervangskolen skal undersøges uvildigt, men tidligere lærere bliver ikke hørt

En uvildig undersøgelse af Søndervangskolen er nu på vej. Det sker, efter at Børn og unge-udvalget i Aarhus Kommune onsdag har holdt møde om sagen. Direktør i Børn og Unge Martin Østergaard mener, at der er behov for, at uvildige øjne ser på Søndervangskolen:

»Det er naturligt for os, at undersøgelsen er uvildig, så der ikke er noget som helst at sætte en finger på. Alle nuværende medarbejdere vil blive hørt. Undersøgelsen handler ikke kun om at finde fejl, den handler om at få skolen godt videre«.