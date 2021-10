Ankestyrelsen inddrages i sagen om Søndervangskolen

Ankestyrelsen inddrages nu i sagen om Søndervangskolen i Viby, der i 2016 og 2017 tildelte eleverne længere tid til læseprøven ved 9. klassernes eksamen, oplyser Børne- og undervisningsministeriet.

Det sker efter, at ministeriet har modtaget en redegørelse fra Aarhus Kommune, hvor det blandt andet fremgår, at ministeriet i 2018 modtog eksamensresultaterne fra Aarhus Kommune, på trods af at kommunen var klar over, at elever på Søndervangskolen uberettiget havde fået længere tid. Man nævnte ikke snyderiet med et ord.