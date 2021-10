Verdensberømt skoleforsker: Det danske skolesystem er ramt af en virus, men kan helbredes

Blå bog

Pasi Sahlberg

Finsk uddannelsesforsker og professor på University of New South Wales i Sydney, Australien. Han har arbejdet som lærer og politisk rådgiver i Finland og var aktivt engageret i planlægning og gennemførelse af uddannelsesreformer i Finland. Han har arbejdet for Verdensbanken i Washington, D.C., EU-Kommissionen og OECD.

Hans bog ’Lessons from Finland’ er oversat til 20 sprog. Han har haft flere ledende stillinger i Finland og er adjungeret professor ved universitetet i Helsinki og universitetet i Oulu, Finland.

I år er han udkommet med bogen ’In Teachers We Trust: The Finnish way to world-class schools’.

Vis mere