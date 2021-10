Nu sætter Københavns Universitet tal på konsekvenserne af flytteplan

Københavns Universitet lægger op til at fjerne knap 1.600 studiepladser fra det årlige optag af nye studerende i København frem mod 2030. Det sker for at leve op til den politiske plan, der blev vedtaget i juni, oplyser universitetet torsdag i en pressemeddelelse.

Den politiske aftale skal øge antallet af studiepladser uden for de største byer. Omvendt skal der her reduceres i optaget. Det vides ikke, hvilke uddannelser der rammes, da fakulteterne først nu skal til at forberede omlægningen. Det ventes at ske fra 2023.

»Vi skal være færdige i 2030, så den samlede årlige reduktion af pladser bliver små 200 fra 2023 og frem«, siger prorektor Bente Stallknecht.

Alle pladserne lukkes dog ikke. For eksempel planlægges det at rykke cirka 200 pladser på medicinuddannelsen til Køge. Men universitetet kommer primært til at lukke studiepladser, oplyses det.

Hårdest går det ud over Det Humanistiske Fakultet. Her lægges der op til, at optaget reduceres med 640 pladser. Det svarer til hver fjerde af dem, der årligt bliver optaget på fakultetet. Ifølge Bente Stallknecht skyldes det, at der er skelet til beskæftigelsen blandt de færdiguddannede fra fakulteterne.

»En del uddannelser på Det Humanistiske Fakultet har en lidt lavere beskæftigelse end på resten af universitetet«, fortæller hun.

Kan medføre stigende adgangskvotienter

Det lavere optag vil ifølge hende sandsynligvis få betydning for adgangskvotienterne. Det er det karaktergennemsnit, det kræver for at blive optaget.

»Hvis der er det samme antal studerende, der ønsker at komme ind på uddannelserne, vil det alt andet lige betyde, at den stiger«, siger hun.

Den endelige plan for, hvilke uddannelser der skal nedlægge pladser, vedtages i december, oplyses det i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke sikkert, at pladserne helt forsvinder. Ifølge Bente Stallknecht foregår der nemlig også forhandlinger mellem universiteterne.

»Vi håber, at nogle af pladserne kan udflyttes til provinsen. Det drøfter vi med de andre universiteter. Det kan være en sammenlægning af mindre uddannelser, eller at vi fælles laver uddannelsesfilialer eller -kollegier rundtomkring i landet«, siger prorektoren.

Der går cirka 38.000 studerende på Københavns Universitet. Ved den seneste ansøgningsrunde i juli blev knap 7.700 tilbudt en studieplads på en bacheloruddannelse.

ritzau