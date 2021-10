Fokus på test, evalueringer og karakterer er blevet en fast del af den danske folkeskole. I de sidste par uger har Politiken afdækket, hvordan Søndervangskolen i Aarhus over flere år har snydt med afgangsprøverne for at fremme elevernes præstationer.

Selv om alle håber på, at Søndervangskole-sagen er en enlig svale, peger flere på, at vi har udviklet et usundt uddannelsessystem, som fremmer fifleri og fusk.