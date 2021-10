Træværksted, stegte kastanjer og frirum: Her er vinderne til Politikens Pædagogpris

Specialprisvinder for social- og specialpædagogik: Marianne Sjolte Malec, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

På Rigshospitalets afdeling for børn og unge arbejder pædagogen Marianne Sjolte Malec. På afdelingen er otte stuer, hvor børn fra hele landet er indlagt for at få foretaget knoglemarvstransplantation, som er en del af behandlingen for forskellige former for leukæmi. Marianne Sjolte Malec vinder prisen for specialpædagogik for sit væsen og sin varme at give børn et frirum fra den behandling, de gennemgår.