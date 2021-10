»Det er meget stort«: Ulla Nielsen måtte give op, da tårerne trængte sig på

Hvem er det, der slipper først i et kram?

For pædagogen Ulla Nielsen fra Gug Børnehave i Aalborg er det et centralt spørgsmål. For det skal ikke være den voksne, der giver slip, men derimod barnet, når det er klar.

Hun har vundet en særpris til uddelingen af Politikens Pædagogpris for »vedvarende og hver eneste dag at gøre et godt og solidt pædagogisk arbejde«, som Martin Bayer, der er forsknings- og udviklingskonsulent på pædagoguddannelsen og ph.d. fra Københavns Professionshøjskole, sagde.

Pædagogprisen 2021 Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed om og respekt for den gode pædagog. Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre kunne indstille deres kandidat. Et fagpanel har fundet syv prismodtagere, som blev fejret tirsdag 26. oktober 2021 i Politikens Hus. Læs portrætter af alle vinderne her.

Tirsdag aften var hun i Politikens Hus for at blive fejret som en af i alt syv priser til uddelingen af Politikens Pædagogpris.

»Det er meget stort«, lød det fra en rørt Ulla Nielsen. Meget mere nåede hun ikke at sige, før hun måtte give op. Tårerne pressede sig på, da hun stod som en af vinderne i Pressen, der engang var Politikens trykkeri.

»Wuhu, mor«, råbte ellers den opbakkende datter.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Ulla Nielsen fra Gug Børnehave ved Aalborg havde sin datter og søn med til prisfest i Politikens Hus.

Politikens Pædagogpris blev for anden gang uddelt til nogle af landets dygtigste og mest ihærdige pædagoger støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger. 708 pædagoger fra Læsø, Sønderborg, Brøndby Strand og Københavns Nordvest-kvarter blev i løbet af efteråret indstillet af forældre, kollegaer, ledere og tidligere børn.

Fageksperter inden for pædagogik har inden valgt seks vindere inden for dagtilbud og skolefritidstilbud samt én inden for social- eller specialpædagogik. Hovedprisvinderne modtager 75.000 kr. og særprisvinderne 25.000 kr. Desuden uddeles en specialpris på 50.000 kr. til en pædagog, der arbejder med social- eller specialpædagogik.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Lis Hermansen fra Børnehuset Uglebo i Brøndby Strand vandt hovedprisen inden for dagtilbud. »Man kan vælge to veje. Man kan vælge at starte en konflikt og sige, at ’du skal sidde ned’, som han slet ikke følelsesmæssigt kan det i det øjeblik. Eller man kan vælge at gøre det til en fælles leg. Jeg tænker meget over, om børnene følelsesmæssigt kan honorere de krav, jeg stiller til dem, og optrapper jeg så en konflikt ved at stille nogle krav, de ikke kan leve op til? Eller kan jeg nedtrappe den ved at følge deres spor og gøre det til en leg?«

Samfund baseret på tillid

Til prisuddelingen talte Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, om vigtigheden i at sætte fokus på pædagogers arbejde:

»Vi vil være med til at kaste lys på dem, hvor lyset falder rigtigt. På dem, der faktisk fortjener at stå i det. Mere end så mange af dem, der har en tilbøjelighed til at placere sig i det. Jer, der rent faktisk sikrer, at vi har et velfærdssamfund og et menneskesyn i et velfærdssamfund, som gør, at vi har tillid til hinanden«, sagde Christian Jensen.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk På Rigshospitalets afdeling for børn og unge n er otte stuer, hvor børn fra hele landet er indlagt for at få foretaget knoglemarvstransplantation, som er en del af behandlingen for forskellige former for leukæmi. Her arbejder hospitalspædagogen Marianne Sjolte Malec, der med sit væsen og sin varme giver børn et frirum fra den behandling, de gennemgår. Tirsdag aften vandt hun Politikens Pædagogpris inden for specialpædagogik.

»Det er ærefrygtindgydende med hvilken faglig intensitet og medmenneskelig forståelse, der bliver arbejdet med det pædagogiske fag i det her land. Det er en grundsten for os alle«, sagde han.

For årets prisvindere har et af de gennemgående temaer været, at det ikke hjælper at skælde ud, men i stedet tale med barnet.

Thomas Møller fra Oksbøl, der vandt hovedprisen inden for skolefritidstilbud, husker selv, hvordan han ikke havde meget meget respekt for de lærere, der skældte ud. Selv når han i sfo’ens træværksted står med en skarp klinge, og børnene vrimler rundt om ham i flere timer hver dag, bevarer han roen.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk I Oksbøl i det sydvestlige Jylland kender byens børn ham som 'Møller'. »Du skaber sammenhold og giver alle mulighed for at udfolde deres kreative og sportslige evner. Du møder alle med åbne arme«, sagde forsker i pædagogik, Martin Bayer. Thomas Møller er uddannet tømrer og pædagog.

»Det med at skælde ud, det hjælper ikke. Det er en rigtig dårlig ide. Og den anerkendelse, der ligger til grund for den visdom, er at I tror på, at alle børn og unge gør det bedste, de kan, som udgangspunkt. Det er så afgørende for, at vi kan bygge et samfund op, der er baseret på tillid. Og det er jer, der gør det«, fortsatte Christian Jensen i sin tale.

Polyfoni af fritidspædagogisk praksis

Prisen har, ifølge Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, især tre mål: anerkendelse, faglig udvikling og inspiration.

Siden foråret 2019, hvor pædagoger, forældre og andre gik på gaden for at demonstrere imod ringe forhold i daginstitutioner, er der alvor kommet fokus på pædagogerne arbejdsforhold, minimumsnormeringer og fagligheden på pædagoguddannelsen.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Søren Thomsen fra Børnehaven Møllegaarden i Hjallerup. Han vinder for sin passion omkring sit arbejde. »Du ser, hvordan børnene vokser ved at lave bål, bålmad og snitte pinde og gå på insektjagt. Både som vej til at lære noget, men også som indgang til at bygge stærke relationer til børnene«, sagde Charlotte Ringsmose, der forsker i den pædagogiske praksis ved Aalborg Universitet.

Regeringen og støttepartierne blev sidste år enige om at indføre minimumsnormeringer, som dog stadig mangler at blive ført helt ud i livet.

Politiken finder det derfor vigtigt at fastholde fokus på det gode pædagogiske håndværk og respekten for faget.

Tina Scharbau Toft, Jannik Hjorth Müller og Kasper Løvenskjold vandt en særpris som pædagogteam fra fritidshjemmet Græshoppen, der ligger i det nordlige København.

»I kan se muligheder i stedet for begrænsninger. I er engagerede, ambitiøse og vil gerne sammen med børnene skabe verdens bedste fritidshjem«, sagde Martin Bayer.

Han beskrev dem yderligere som »et slags ensemble af forskellige fritidspædagogiske, kunstneriske og faglige stemmer, skaber I en polyfoni af fritidspædagogisk praksis«. Opstår der uenigheder i Græshoppen, har pædagogholdet en aftale om at drøfte og løse dem inden for 48 timer.

Kasper Løvenskjold takkede for prisen på vegne af holdet:

»Vi flyver nu højt og rent af glæde i vores team og flyver så længe, vinden kan bære os. Vi har dog allerede lavet en fælles plan om, at vi lander blødt sammen og arbejder videre efter vores flyvetur. Måske med en lidt større tro på vores evner som pædagogisk team. Tak«.