Frederiksen vil gøre pædagoger til håndværkere ...

Fakta

Det sagde statsministeren

»Normalt skal man tjekke tal mange gange, så det er vigtigt at tage forbehold. Men ifølge Mikkel (Mikkel Bøgh Eriksen, Faglig sekretær i Pædagogsstuderendes Landssammenslutning, red.) er der på hans pædagoguddannelse cirka 1200 ansatte og 11.000 studerende, men næsten ingen undervisningstid. Der kan jeg godt tænke, at hvis vi har en uddannelsesinstitution, hvor der er 1200 medarbejdere og 11.000 studerende ... Så med lidt hovedregning er der da rigelig tid til de studerende. Men de studerende ser ikke underviserne? Hvad laver de så?

Nå, hvor vil jeg hen med det her? Det kunne jo godt være, at der i jeres verden har sneget sig et par mellemledere ind undervejs i udviklingen af uddannelsessystemet, ikke? Det kunne også godt være, at når vores videregående uddannelser skal være forskningsbaserede, hvad jeg i høj grad er enig i, så gælder det ikke for dem alle sammen. For noget af det, en pædagog skal kunne, kan I ikke forske jer til. Eller det gør I, men det tror jeg godt, vi kunne droppe. For der er noget af det, som man skal kunne som pædagog, som vi godt ved, hvad handler om.

Hvor vil jeg hen med det her?

Selv om vi foreslår at tilføre yderligere ressourcer til uddannelsessystemet, så tror jeg faktisk ikke, at vi kommer i mål, hvis ikke vi tør tage en dybere og hårdere diskussion af, om vi bruger pengene rigtigt. Med så mange medarbejdere med det antal studerende og så få undervisningstimer, så er der nogen, der bruger rigtig mange timer væk fra de studerende. (...)

Så vi håber på at kunne frigøre ressourcer til en stor uddannelsesinvestering. Det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis I har mod på at tage den anden diskussion. For hvis vi skal gøre alt det, I har bedt om i dag, så er det en anden skole, vi har snakket om og et andet uddannelsessystem.

Der er stort frafald på rigtig mange uddannelser, og frafaldet er også rigtigt stort, når dem, vi færdiguddanner kommer ud og møder virkeligheden. Nu tager jeg lige pædagoguddannelsen igen. Er vi helt sikre på, at det vigtigt at skrive en bacheloropgave, når man skal ud og være pædagog? Jeg er 100 procent sikker på, at der ikke er nogen børn, der kan bruge det til noget som helst. Jeg er helt sikker på det. Hvorfor er det, vi har taget den akademiske verden ned på pædagogstudiet, egentlig? Når det, man skal, er noget andet. Nemlig at man skal have et fag. I mine øjne et håndværk. For det er svært at arbejde med børn, og det er blevet sværere at arbejde med børn, fordi børn er dårligere opdragede i dag, end de var tidligere. Det er blevet meget meget sværere, også fordi rigtig mange forældre synes, at man skal behandle lige præcis deres børn på en helt særlig måde, hvilket er umuligt, når man har 28 af slagsen.

Så det, at den akademiske verden, som jeg har meget, meget stor respekt for, går ned i noget, hvor den i virkeligheden ikke bør være, kunne jeg godt tænke mig en diskussion af. Jeg kan godt se, at nogle af jer ryster på hovedet. Men ikke desto mindre: Jeg tror, det er nødvendigt at diskutere«.

