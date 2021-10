Flere udbud til færre elever: Er der virkelig brug for ungdomsuddannelser i flere byer?

Velfærden skal tættere på borgerne. Det fremgår af regeringsudspillet ’Tættere på II’, som blev præsenteret onsdag morgen. På uddannelsesfronten vil regeringen have ungdomsuddannelserne tættere på de unge for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I udspillet foreslår regeringen at etablere op til 18 nye udbud af ungdomsuddannelser rundtomkring i landet. Regeringen vil sørge for, at byer med 10.000 indbyggere eller derover har mindst én ungdomsuddannelse. I dag er der 15 byer med over 10.000 byer uden en ungdomsuddannelse.