Så du med?: Få timer efter TV 2-dokumentar var ministeren på banen. Nu krydser lærer fingre for, at der sker noget

Du så ham forleden, i anden del af TV 2’s serie ’Smertensbørn’. Den frustrerede folkeskolelærer, der på et tidspunkt sidder ved sit bord i klasselokalet med hovedet begravet i hænderne.

Læreren, Allan Mortensen, havde undervist 6.a på Høng Skole på Vestsjælland i fire år, da de to udsendelser blev lavet, og TV 2 fulgte klassen gennem et år for at se, hvordan det i den virkelige verden stod til med børnenes trivsel i undervisningen.