Lugten af branket valgflæsk hænger tungt i gardinerne i klasseværelserne og i krammedyrene på blå stue. Nu skal der leveres

Ikke-testen kan være afslørende. Det er den test, hvor man sætter ’ikke’ foran et udsagn for at teste, om det rummer et indhold, man kan være uenig i. Eller om udsagnet blot er selvfølgeligheder. Den kommunale valgkamp, der lige er slut, var rig på sætninger om skoler og daginstitutioner, som det er vanskeligt at være uenig i.

»Jeg vil give skolerne de pædagogiske og fysiske rammer, der skal til for at lave en god skole for alle elever«, lyder en sætning, som ikke har det store indhold. For der er mig bekendt ingen, der er gået til valg på at lave rammer, der vil føre til en dårlig skole.