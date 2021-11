Reform på vej: Faget skal tilbage i pædagoguddannelsen

»Der er akut brug for en ny pædagoguddannelse«.

Sådan lød overskriften på en artikel i Politiken for over to år siden. Det var Kommunernes Landsforening (KL), forskere og uddannelsesledere, der stod bag opråbet. Dengang var håbet lysegrønt, og Mette Frederiksen var netop tiltrådt og kaldte sig selv børnenes statsminister og lovede, at Danmark skulle være det bedste land i verden at være barn i.