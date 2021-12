SF har meget at være stolt af. Men når det gælder finansloven, skulle partiet skamme sig

Fakta

Penge til skole og uddannelse

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om at bruge i alt ca. 226,8 mio. kr. i 2022, 564,4 mio. kr. i 2023, 631,4 mio. kr. i 2024 og 649,4 mio. kr. i 2025 til skole og uddannelse.

Elevloft. Aftalepartierne er enige om at afsætte en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning. Klasseloftet i 3. – 9. klasse vil fortsat være 28 elever (med mulighed for op til 30 elever i heltsærlige tilfælde).

Læreruddannelse. Der afsættes 65 mio. kr. i 2022 og 125 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Fritidspædagogik. Der afsættes i alt 46,8 mio. kr. i 2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

Bedre mulighed for sen skolestart. Der afsættes 109 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024, 202 mio. kr. i 2025 og 200 mio. kr. årligt fra 2026. Sigtet er at sikre de økonomiske rammer for, at flere børn kan starte senere i skole.

Forberedende grunduddannelser (FGU). Der afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på Forberende Grunduddannelse (FGU). Midlerne vil blive udmøntet som et særtilskud på baggrund af antal skoler og antal årselever i 2021, som institutionerne kan disponere i henhold til lokale behov.

3,0 mio. kr. afsættes i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), herunder f.eks. fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi.





