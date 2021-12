Skolebørn sendes tidligt på juleferie, men skal ikke frygte lang nedlukning

Trods høje smittetal er det ikke planen, at en ny længerevarende nedlukning for skolebørnene skal træde i kraft.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om nye restriktioner onsdag aften.

»Vi ved godt, hvor meget skolegang betyder for unges trivsel og læring«, lyder det.

For at begrænse den stigende smitte med coronavirus bliver elever i folkeskoler og privatskoler sendt hjem fra og med 15. december til og med 4. januar. De skal dermed begynde i skole igen 5. januar.

»Jeg hæfter mig ved, at Epidemikommissionen som udgangspunkt ønsker, at børnene skal tilbage i skole fra januar«, siger Mette Frederiksen.

For at begrænse den stigende smitte med coronavirus bliver elever i folkeskoler og privatskoler sendt hjem fra og med 15. december til og med 4. januar. De skal dermed begynde i skole igen 5. januar. Det besluttede et flertal i Folketingets Epidemiudvalg onsdag eftermiddag, oplyste børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Ifølge statsministeren vil der være fjernundervisning, hvor skolebørnene undervises via en onlineforbindelse.

»For de fleste vil det betyde, at man modtager fjernundervisning fem dage om ugen, men det er få dage i alt, vi taler om«, siger hun.

Det oplyste Pernille Rosenkrantz-Theil også tidligere onsdag.

Hun understregede desuden, at man er opmærksom på, at de undervisningsrammer kan være svære særligt for de mindste børn.

»Jeg vil gerne understrege, at for forældre, der er i arbejde eller er erhvervsdrivende, har man mulighed for at få nødpasset sine børn. Det har man også, hvis man arbejder hjemmefra«, lød det.

»Så man skal orientere sig i nødpasningsreglerne, for der er ret vide muligheder for at få sine børn nødpasset og også større muligheder end ved de første nedlukninger«, sagde undervisningsministeren.

ritzau