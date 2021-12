Forlænget ferie, sagde Frederiksen. Vel er det ej. Eleverne skal fjernundervises, og det er hårdt arbejde

Altså en forlænget juleferie«.

Sådan kom statsminister Mette Frederiksen til at kalde det, landets elever nu skal udsættes for. Fortalelsen om den forestående skolelukning faldt, på trods af at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kort før pressemødet onsdag havde husket regeringschefen på, at der er tale om fjernundervisning. Med andre ord venter timer foran computeren med kontakt til lærere og klassekammerater. Først senere kan eleverne glæde sig til juleferie og til at tusse rundt i nattøj og pakke gaver ind.