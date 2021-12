Gymnasieelev vinder over skole, som gav hende advarsel efter læserbrev om »sløve og ugidelige« elever

Ombudsmanden har givet en gymnasieelev medhold i, at vedkommendes gymnasium ikke måtte give hende en skriftlig advarsel for et læserbrev i Berlingske.

I læserbrevet kritiserede gymnasieeleven sine medstuderende på Lyngby Handelsgymnasium, hvilket udløste en skriftlig advarsel. Advarslen blev blåstemplet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Men er altså nu underkendt af Ombudsmanden.

»Ytringsfriheden gælder naturligvis også for gymnasielever. Det gælder ikke mindst i forhold til elevers ytringer som led i den offentlige debat om emner af bred almen interesse som for eksempel uddannelsesområdet«.

»Så befinder vi os i ytringsfrihedens kerneområde, og her skal der tungtvejende grunde til for at fastsætte sanktioner. Det pågældende debatindlæg udgjorde ikke i sig selv sådan en grund«, skriver Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i sin afgørelse.

I læserbrevet beskriver eleven nogle af sine medstuderende som ’sløve og ugidelige’, beskylder dem for at sænke undervisningsniveauet og argumenterer for, at nogle elever bør fjernes for at give plads til dem, der ’går i gymnasiet for at dygtiggøre sig’.

Kritiseret elev kunne genkendes

Gymnasieeleven beskrev en anden elev med en detaljegrad, så vedkommende kunne genkendes af lærere og elever på skolen.

Det udløste en skriftlig advarsel til skribenten for at have overtrådt gymnasiets reglement om respekt for medstuderende.

Berlingske modtog kritik fra Pressenævnet for læserbrevet og har efterfølgende rettet i det, så detaljerne ikke længere fremgår.

I sin udtalelse understreger Folketingets Ombudsmand, at han har taget stilling til læserbrevet. Ikke om andre ting, der kunne retfærdiggøre en advarsel.

»Gymnasierne skal sikre et godt undervisningsmiljø. De kan derfor godt skride ind over for elevers adfærd, også uden for skolen, for eksempel hvis der er tale om mobning«, skriver Niels Fenger i sin udtalelse.

ritzau