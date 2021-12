Skoleledere: Nye regler er signal om, at børn vil komme i skole 5. januar

Børne- og Undervisningsministeriet har onsdag udsendt en plan for genåbningen af skolerne efter nytår. Men det, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, først og fremmest bider mærke i, er ikke de enkelte tiltag, men planen i sig selv.

Fakta Undervisningsministeriets plan for genåbning af skolerne Her er et overblik over ministeriets plan for genåbning af skolerne: Vaccination Myndighederne opfordrer »på det kraftigste« til at alle forældre lader deres børn fra 5 år vaccinere, da det er afgørende i forhold til at holde skolerne fysisk åbne. Test De nuværende anbefalinger om screeningstest og test ved smitte i skoler udvides i forbindelse med genåbningen Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt. Herunder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt og på 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Elever kan fortsat være i skole imens de testes, men ved positivt testsvar bør eleven straks gå i isolation. Gratis selvtest Den nuværende testkapacitet på skoler udvides: Mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere i grundskolen til brug for de ugentlige screeningstests og hurtig test efter nærkontakt. Organisering af undervisning Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag: Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.

Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.

Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Vis mere

»Vi synes, at der er et vigtigt signal i de retningslinjer, der kommer nu, om at vi forventer, at børnene skal være tilbage på skolen 5. januar. Vi har brug for, at børnene får noget undervisning og er på skolen«, siger Claus Hjortdal.

Da skolerne blev lukket i slutningen af december sidste år, var det som udgangspunkt i omkring 14 dage. Men først i maj måned vendte alle elever helt tilbage. En væsentlig forskel fra dengang til i dag, er at eleverne nu kan testes for coronavirus derhjemme.

Den mulighed bifalder Claus Hjortdal:

»Hver gang man sætter nogle anbefalinger og restriktioner på, så lægger det selvfølgelig et pres på skolerne. Men det, at man går meget mere over til selvtest, gør, at vi forhåbentlig kan fange de smittede elever tidligere og sikre, at de kommer raske tilbage i skolen«.

Det afhjælper desuden en problematik, som forældre har oplevet i december, fortæller Claus Hjortdal:

»I øjeblikket er der for lang kø til teststederne, så mange forældre undlader at få testet deres børn«, siger han.

Elever og medarbejdere opfordres til test to gange ugentligt

Da det blev annonceret 8. december, at skoleleverne skulle hjemsendes fra 15. december, blev der lagt væk på, at Epidemikommissionen anbefalede en »midlertidig hjemsendelse«.

Der skulle forberedes et setup, så børnene kunne komme tilbage 5. januar, og det er det, som Børne- og Undervisningsministeriet har præsenteret onsdag.

»Vi har skabt et setup, der skal sikre, at skolerne kan holde åbent, selv om smitten er høj i samfundet. Det bliver en lidt anderledes hverdag, og skolerne står endnu en gang med en opgave, som kræver ekstra kræfter. Jeg er overbevist om, at vi nok skal komme igennem det, når alle løfter i flok«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Blandt tiltagene – ud over muligheden for hjemmetest – er, at elever fra og med 1. klasse samt medarbejdere opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt – også, hvis man er vaccineret. Undervisningen opfordres desuden til at foregå i stamklasser, og at sociale arrangementer også holdes inden for stamklassen.

ritzau