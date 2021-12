De unge vælgere vil løbe skrigende væk fra rød blok, hvis politikerne ikke slår ørerne ud

Fakta

Færre pladser

Københavns Universitet har i første omgang lavet en plan for ca. 900 af de 1.502 studiepladser, som er det officielle reduktionsmål fra ministeriet. 280 studiepladser udflyttes/nyoprettes uden for København, og 620 studiepladser nedlægges. KU søger om undtagelse for ca. 30 procent af reduktionsmålet (svarende til ca. 500 studiepladser).

Aarhus Universitet. 415 studiepladser udflyttes, og 330 studiepladser nedlægges. Planen er endnu ikke godkendt af universitetets bestyrelse

Copenhagen Business School (CBS) har en plan for 317 studiepladser, der skal nedlægges, men mangler stadig at skære 311 for at ramme de 628 pladser, der er det officielle reduktionsmål fra ministeriet.

Syddansk Universitet (SDU) har inddelt planen i to faser. Fase 1 til 2025: Udflytte 316 studiepladser og oprette mindst 120 studiepladser uden for Odense. Reducere med 330 studiepladser i Odense. Fase 2: 2026-30: ikke fastlagt, men her skal SDU reducere med 335 pladser i Odense for at efterleve reduktionskravet på 10 procent. SDU søger om at skære 5 procent af studiepladserne i stedet for de 10 procent, som er det officielle reduktionsmål.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ikke planer om at nedlægge studiepladser, men vil udflytte 200 pladser til Risø og 60 til Kalundborg. Desuden 49 til Hirtshals. Derudover er DTU kommet med et udspil, hvor det foreslås at oprette et digitalt universitet, hvor cirka 80 procent af undervisningen foregår online. Det muliggør, at studerende over hele landet kan tage en ingeniøruddannelse. Forventningen er, at det skal give 500 studiepladser frem mod 2030.

IT Universitetet nedlægger 86 studiepladser frem til 2030 og har ikke planer om udflytning af studiepladser.

Aalborg Universitet er ikke færdig med planen og regner ikke med at blive det før efter nytår.

Kilde: Politiken research baseret på en rundringning til landets universiteter

