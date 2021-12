Elever på ungdomsuddannelser skal selvteste i skoletiden

Fra midten af januar kan elever på gymnasier og andre ungdomsuddannelser igen teste sig selv i skoletiden.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til DR Nyheder.

Ministeriet oplyser, at elever og ansatte på ungdomsuddannelser vil blive omfattet af en selvtest-ordning.

»Det vil betyde, at man har en mere fri hverdag, hvor man kan bruge sin tid på det, der er vigtigt, når man går i gymnasiet, nemlig sin skole, lektier, venner og det ungdomsliv, man har«, siger Alma Tynell, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Ministeriet anbefaler, at alle elever og ansatte på ungdomsuddannelserne testes to gange om ugen. Det gælder også, selv om de er vaccinerede eller tidligere smittede.

Alma Tynell fortæller, at gymnasierne har savnet flere smitteforebyggende tiltag.

Ifølge hende har mange elever været utrygge ved at tage i skole, fordi der har været høj smitte i samfundet.

Derfor ser hun positivt på, at elever nu kan slippe for at bruge tid på at stå i lange køer for at blive testet og i stedet kan klare det selv på skolen.

Også Henrik Neves, der er formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium, mener, at det er fornuftigt, at der igen bliver mulighed for test i skoletiden.

Han tror, at selvtestene vil få flere til at blive testet.

Selvtest er coronatest, hvor man poder sig selv, og de kan blandt andet købes på apoteket.

Resultaterne fra selvtest bliver ikke indberettet i de daglige coronaopgørelser, og derfor kommer resultatet ikke til at fremgå på sundhed.dk eller i coronapasset, skriver Sundhedsministeriet.

Har man symptomer på corona, er man testet positiv i en lyntest, eller er man i en husstand med en smittet person, bør man få foretaget en PCR-test, lyder det fra myndighederne.

I andre situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen lyntest eller selvtest.

Også folkeskoler samt fri- og privatskoler har mulighed for selvtest.

ritzau