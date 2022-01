Uddannelsesanalyse: Rend mig i restriktionerne

Fakta

Restriktioner

Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.

Krav om mundbind eller visir for besøgende på videnspædagogiske aktivitetscentre m.v. Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser. Ret til at bære mundbind for medarbejdere på grundskoler, dog ikke når de gennemfører undervisning eller i andre situationer, hvor de er i kontakt med elever.





