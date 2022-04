Her har ingen af eleverne overvejet erhvervsskole. Ikke en eneste

Der er brug for markant flere erhvervsuddannede, men for 9.c på Virum Skole er erhvervsskoler lig med fordomme, usikker fremtid og lav indkomst. Hvad skal politikerne gøre for at ændre den opfattelse? Vi spørger eleverne selv.