Zhenja er flygtet til Gentofte: »Jeg har allerede fået nogle danske venner. Jeg ved ikke helt, hvad de hedder, men vi går altid ud og spiller fodbold«

I Gentofte Kommune er de første velkomstklasser for ukrainske børn startet. På Tjørnegårdsskolen går 12 børn, hvis mødre er dybt taknemmelige over, at børnene nu får en almindelig hverdag igen.