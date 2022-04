Voldsomme stigninger i gaspriserne får store konsekvenser for friskoler

Stigende priser på el og gas rammer friskoler, som må budgettere med i nogle tilfælde op til det firedobbelte. Forældrene kan ende med at betale regningen. Formand for friskolerne opfordrer regeringen til at kompensere nødstedte skoler.