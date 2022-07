Er nye søgetal til velfærdsuddannelserne en katastrofe? Forsker og forkvinde for uddannelserne er helt uenige

Et dyk i ansøgertallet til de store velfærdsuddannelser har fået uddannelsesinstitutioner og politikere til bruge katastroferetorik. Men debatten er sket på et misvisende grundlag, mener forsker. Forkvinde for professionshøjskolerne er uenig.