Sådan siger Valdemar Mølleskov, der til sommer endelig er færdiguddannet som dansklærer. Det dumme er, at han i dag kunne være i fuld sving i et klasseværelse, hvis han på læreruddannelsen havde fået merit for de to et halvt år, han læste dansk på Københavns Universitet. Det er dumme desuden, at det har kostet både Valdemar Mølleskov og samfundet dyrt, at han har skullet gennem dansk på henholdsvis universitet og professionshøjskole.