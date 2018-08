Analyse af fejlslagne reformer: Ring til Norge når lortet driller

Skal du bruge en blikkenslager? Så ring til Norge.

Det kræver ikke den helt store fantasi at forestille sig problemer med kloak og vandrør, hvor det ville rart, at der ikke skal indregnes køretid fra Tromsø til Taastrup.

Ikke desto mindre er det perspektivet, hvis vi ikke finder veje til at få flere unge til at søge mod et håndværk. Der vil mangle 70.000 faglærte i 2025. Og søgningen går, som Information skriver i dag med afsæt i tal fra Undervisningsministeriet i den pivgale retning.

Fra 2014 og frem til 2017 er der 27 procent færre elever, der er startet på en erhvervsuddannelse. Det politiske mål i reformen fra 2014 var, at 25 procent af en ungdomsårgang skal starte på en erhvervsuddannelse i 2020, og det skal stige til 30 procent i 2025.

Der er meget langt til det mål, når det i dag er færre end hver femte ung, som søger mod en erhvervsuddannelse. Stort frafald på mange erhvervsuddannelser gør kun ondt værre.

Tallene bekymrer med god grund eksperter og fagfolk for udover at fikse rør, vinduer og murværk for private, er faglærte også forudsætningen for, at hjulene i industrien kan snurre, og pengene kan rulle ind til fremtidens velfærd.

Men hvorfor ringe til Norge? Jo, fordi i Norge har man samlet de boglige og de faglige uddannelser i samme uddannelse. Her går de unge ind af samme dør og får to år på et grundforløb, inden de skal vælge, om de vil gå erhvervsuddannelsesvejen eller gymnasievejen.

Omkring halvdelen af de norske unge vælger en erhvervsuddannelse. Måske fordi de unge i Norge fordomsfrit har kunne beskæftige sig med faglært arbejde. Måske bare fordi de bliver to ældre og er bedre rustet til at vælge en uddannelse, som de kan se sig selv i.

Det kan også siges på den måde, at Norge har ført en sammenhængende uddannelsespolitik. I Danmark har vi gjort det stik modsatte. Vi har i løbet af de sidste fire år reformeret skole, erhvervsuddannelsen og gymnasier hver for sig. De ansvarlige politikere vil ganske vist sige, at der er en rød tråd i tænkningen bag alle reformerne. Men når reformerne er ført ud i virkeligheden, er den røde tråd flosset og flere steder knækket.

Mirakel at nogen bliver faglærte

Tag bare skolereformen fra 2013. Det var intensionen, at den skulle styrke de praktiske og kreative fag og skabe en varieret skoledag, hvor skolen er i tæt kontakt med erhvervslivet i lokalområdet. Men i praksis er det ikke lykkedes på ret mange skoler. De elever, som i disse år forlader skolen har især brugt hænderne til at taste SMS’er på mobiltelefonen. Som nogle kritikere siger: Med den vægt på boglige fag, som elever har mødt i skolens sidste år, er det et mirakel, at nogen overhovedet finder vej til en erhvervsuddannelse.

Blækket på skolereformen var knapt blevet tørt, før der blev vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne. Netop de uddannelser har været gennem store og små reformer gennem 90’erne og 00’erne.

Seneste reform introducerede kravet om 02 i matematik og dansk fra skolens afgangsprøve. Det var ventet, at det ville betyde et fald i antallet af kommende håndværkere. Men problemet er nu, at stigningen er udeblevet. Det er stadig det almene gymnasium, som trækker langt hovedparten af eleverne.

Karakterkravene har omvendt betydet, at der er kommet en større andel af fagligt stærke elever ind. En undersøgelse fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier viser, at siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, har ti procent flere af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, 7 eller derover i matematik, mens fem procent flere elever har 7 eller derover i dansk. Karakteren 7 svarer til omkring 9 efter 13-skalaen, så der er tale om høje karakterer.

Spørgsmålet er så bare om fagligt stærkere elever på lidt længere sigt vil ændre uddannelsernes image. Alle håber på det. Men få tror på det.