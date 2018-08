»Ministeren har ikke gjort noget«: Undervisningsminister møder hård kritik for problemer med tosproget gymnasieklasser Hvis svage, udfordrede elever klumper sig sammen kan det have en faglig konsekvens. Gymnasier, politikere og ekspert kalder ministerens løsning på problemet en syltekrukke.

Siden 2009 er det gået ned ad bakke. Eller måske er det mere korrekt at sige, at det er gået op ad bakke. For det er en succeshistorie, at op mod 12,2 procent af eleverne på landets gymnasiale uddannelser i 2017 havde anden etnisk baggrund end dansk. Men de læselystne unge har skævvredet klassesammensætningen og skabt skoler, der næsten udelukkende har brunøjede elever, mens andre slet ikke har en eneste.

Elevsammensætningen er mere skæv end nogensinde.

Længe har de gymnasiale uddannelser råbt på håndtag til bedre at fordele de blå - og brunøjede elever. Det fik de torsdag, da undervisningsminister Merete Riisager (LA) nedsætte en såkaldt ekspert-gruppe, der skal føre til en bedre fordeling af elever på gymnasierne, hvis opgaver og sammensætning på nuværende tidspunkt ikke kan uddybes.

Flere kalder løsningen en »syltekrukke«.

»Det er simpelthen så langt ude, at undervisningsministeren lukker øjnene for problemerne og overlader det til gymnasierne at løse problemerne selv. Det er jo virkeligt arrogant«, siger Annette Lind, der er undervisningsordfører i Socialdemokratiet.

»Ministeren har ikke gjort noget. Det burde hun have gjort. Den her problemstilling forsvinder ikke. Jeg har været formand for Region Hovedstadens forhandlingsudvalg i mange år, og jeg er meget spændt på, hvem der er ekspert på at fordele elever«, siger Mogens Andersen, der til daglig er rektor på Høje Taastrup Gymnasium, som er et af de gymnasier med den højeste procentdel af unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Skæv spiral

Ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at elever med samme herkomst og sociale baggrund klumper sig sammen. Det er tydeligt i de store byer, hvor Storkøbenhavn har er en forskel på 70 procentpoint mellem den STX-institution med den højeste andel af elever med ikke-vestlig baggrund og den institution med den laveste.

Samlet set er der 12 STX-institutioner og 6 HF-institutioner i Danmark, der har en andel af elever med ikke-vestlig baggrund på mere end 30 procent.

»Forskningen viser, at hvis mange elever har svag baggrund, så kan det præge det læringskulturen og betyde, at eleverne rykker sig mindre fagligt. Det modsatte er tilfældet, hvis man kommer i en klasse hvor en stor del elever har veluddannede forældre og gode karakterer«, siger Camilla Hutters, der er områdechef hos EVA.

»Det tyder på, at de rammer vi har for elevfordeling ikke virker, og der er grund til at se på dem. Noget af det vi peger på er at lave mere forpligtende regionale samarbejder og en større styring af de enkelte skolers kapacitet, sådan er der ikke bliver en skæv spiral«, siger Camilla Hutters.

Alle landets gymnasiale uddannelser er selvejende institutioner, og derfor er det en udfordring at fordele eleverne. Mens der findes fire regionale fordelingsudvalg, der har til opgave at fordele gymnasie- og hf-elever fra de institutioner, hvor der er flere ansøgere, end der er plads til.

»Vi synes, at der skal være en instans, som tager det overordnede samfundsmæssige ansvar og bestemmer, hvor stor kapacitet, der skal være på de enkelte gymnasier«, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Det kunne I vel også gøre selv?

»Nej, jeg synes faktisk, det er for meget at kræve at et fordelingsudvalg. Det har hele tiden været ulempen ved denne her model. For man beder gymnasier, som skal drive egne institutioner og hvor alle incitamenter peger i den retning, om at vise samfundssind. Så skal incitamenterne laves om. Mange steder fungerer det godt, og der bliver træffet fornuftige beslutninger. Men der hvor det brænder på, er der ikke en central myndighed, som kan gribe ind«, siger hun.