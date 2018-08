Frederiksberg Gymnasium sender elever på højskole for at skabe bedre sammenhold Frederiksberg Gymnasium sender 1. g-elever, hvoraf knap 40 procent er tosprogede, på højskole i en uge for, at de kan lære hinanden at kende gennem højskolens værdier. Politiken tog med.

FOR ABONNENTER De seneste tre dage har det været dansklæreren Mathias, der har vækket Kerem Erpolat og hans værelseskammerater fra G8 på Frederiksberg Gymnasium med sang og høj rockmusik. Men i dag var det blide kvindestemmer: »Godmorgen. I skal stå op nu«.