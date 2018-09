Et år på efterskole bliver dyrere og dyrere for forældrene Det bliver dyrere og dyrere at sende sit barn på efterskole, og hvis det skal være muligt for andre end de privilegerede børn at komme af sted, skal politikerne ville det, siger efterskoleforeningsdirektør.

Det har altid kostet penge for forældrene at sende deres børn på efterskole. Men hvor prisen for et årti siden var lettere at overkomme for flere familier på tværs af mange forskellige størrelser af husstandsindkomster, tegner der sig i dag et billede af, at efterskolerne er blevet en dyrere og dyrere oplevelse at give sine børn.

Siden 2006 er det gennemsnitsbeløb, som forældrene selv må have op af lommen for et efterskoleår, steget 43 procent. Det viser Efterskoleforeningens seneste tal fra 2017, men selv om direktør i foreningen Bjarne Lundager Jensen stadig venter på tallene for gennemsnitspriserne i 2018, har han grund til at tro, at efterskolernes priser igen i år er steget.

»Vi bliver jo ramt af omprioriteringsbidraget, hvor vi skal spare 2 procent om året. Og så stiger egenbetalingen alt andet lige også med 2 procent, og det gør den sikkert også i år. Det tror jeg, at man må sige«, fortæller Bjarne Lundager Jensen.

At forældrenes egenbetaling stiger, betyder, at familier med en snæver privatøkonomi kan se sig nødsaget til at droppe drømmen om at sende børnene på efterskole. Faktisk viser en undersøgelse fra Efterskoleforeningen, at andelen af børn fra lavindkomstfamilier, der bliver sendt på efterskole, er stagneret ved knap 25 procent de senere år. Samtidig er andelen af elever fra højindkomstfamilier rykket fra 17 til knap 20 pct. Det er problematisk, mener Bjarne Lundager Jensen, der dog er glad for, at andelen af elever fra lavindkomstfamilier er stabil.

Han påpeger, at efterskolerne aktivt arbejder med at udvikle forskellige typer af stipendier, som familier kan søge, samt at efterskolerne søger støtte hos deres respektive kommuner til at sikre elevflokkenes mangfoldighed. Derudover eksisterer der allerede i dag en supplerende elevstøtte, som familier kan søge.

Vigtigt at have attraktivt tilbud

Derfor mener Bjarne Lundager Jensen ikke, at efterskolerne er på vej i retning af, at det i stigende grad er de privilegerede børn, der har mulighed for at gå på efterskole.

»Men risikoen er der. Der er en grænse for, hvor meget et efterskoleophold i gennemsnit kan stige, før vi risikerer, at der kommer en ubalance. Jeg ved ikke, hvor den grænse ligger. Men vi holder meget øje med det og har en løbende diskussion om, hvad vi kan tillade os«, siger han.

Men Bjarne Lundager Jensen, I kunne vel bare finde de 2 procents besparelser fra omprioriteringsbidraget et andet sted og dermed undgå at lade forældrenes egenbetaling stige?

»I vores marked er det rigtig vigtigt, at man har et attraktivt tilbud, så man kan konkurrere med andre efterskoler, og det gør, at der er en tendens til, at egenbetalingen stiger. Ellers skulle man jo opsige en lærer eller en pedel. Eller lade være med at købe nye computere til skolen. Selvfølgelig kan man godt finde to procent, men så bliver tilbuddet alt andet lige to procent fattigere«, siger Bjarne Lundager Jensen.

»Men der er bestemt også skoler, der gør noget andet. Selv om gennemsnitsprisen er stigende, er der stor forskel på, hvor meget det koster fra den ene til den anden skole, så der er en mulighed for at vælge efterskoler, der ikke koster så meget som de dyreste«, siger han.

Prisen for et år på efterskole dækkes delvist af elevstøtten – en støtte, der betales af staten, og som Folketinget hvert år fastsætter på finansloven. Den elevstøtte, forældrene kan få, udregnes på baggrund af den enkelte families årlige husstandsindkomst, således at familier på det laveste indkomstniveau får den højeste støtte, mens det omvendte gælder for familier på det højeste indkomstniveau. Den mekanisme skal sikre, at efterskolernes elevgrupper har en mangfoldig sammensætning, men ifølge Efterskoleforeningens tal er den gennemsnitlige elevstøtte ikke fulgt med de stigende priser. Faktisk er den på det nærmeste stagneret i forhold til egenbetalingen siden 2012. Fra dengang og frem til 2016 er elevstøtten kun steget marginalt fra lige under 900 kr. om ugen til netop 900 kr., mens egenbetalingen i samme periode er steget fra omtrent 1.050 kr. om ugen til lige over 1.200 kr. om ugen. Går man længere tilbage til 2006, var egenbetalingen i gennemsnit godt 700 kr. og under den gennemsnitlige elevstøtte på 800 kr.

LA: Ikke mere støtte

I regeringen har man dog ikke tænkt sig at dæmme op for den udvikling ved at lade elevstøtten stige på den kommende finanslov, siger Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl.

»Jeg synes simpelthen bare ikke, at staten skal ind over alt. Det er også dyrt at have årskort til FCK’s kampe. Nu ved jeg godt, at den er inde over (på efterskoleområdet, red.) i et eller andet omfang, men hele ideen om, at så skal staten ind at være der, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Jeg synes ikke, at staten skal springe til, hver gang man kan måle en eller anden forskel«, siger Henrik Dahl og fortsætter: