Kris Stobberup: Timerne er rigtig kedelige, men jeg er også skoletræt

1. »Det er helt klart det sociale liv og det her med landbrug. Jeg er vokset op med traktor, så det har bare interesseret mig, siden jeg var 6 år gammel. Det er også derfor, jeg har valgt den her efterskole, fordi de har det med landbrug. Jeg vil gerne ud at køre for en maskinstation. Og så det, at man får en masse nye venner. Og det der bare med at sætte sig om aftenen og høre en masse musik, cykle til Hornsyld, det er bare hyggeligt og rart«.

2. »Det er helt klart at skulle op så tidligt. Ej, så slemt er det heller ikke. Før stod jeg op klokken 3 for at tage ud at malke. Jeg ved ikke, hvorfor det føles mere slemt nu. Det er nok bare efter sommerferien. Men det værste er måske timerne. Jeg synes, de er rigtig kedelige, men jeg er også skoletræt«.

3. »En af grundene til, at jeg tog på efterskole, var, at jeg var meget skoletræt. Både af det faglige, men også af den måde, de gjorde det på i folkeskolen. Og efterskolen gør det på en helt anden måde. Så hvis man er rigtig skoletræt, er det bare en rigtig god idé. Efterskolelivet er bare noget fedt noget i forhold til folkeskolen«.