Victor Lajgaard: Du lærer meget, som du kan bruge, når du skal flytte hjemmefra

1. »Fællesskabet. På en efterskole kommer du meget tættere på folk, og du sidder ikke på dit værelse hele tiden og spiller computer eller kommunikerer online med folk. Du er hele tiden i fysisk kontakt med folk her, og det gør, at man får et helt andet bånd til dem og lærer en masse nye at kende«.

»Jeg har valgt landbrugslinjen hele året, fordi jeg er født med landbrug. Min bedstefar har haft gård, min far har kørt maskinstation, og det har så bare gjort, at det er det, jeg interesserer mig for«.

2. »Det er de venner, der er derhjemme. Med den alder vi kommer i, kan man godt begynde at gå lidt til fester, og så ærgrer man sig over ikke at kunne komme hjem til sine gamle venner og være sammen med dem derhjemme. Nu må man bare vænne sig til,

at det er nogle andre venner, man har en hverdag med«.

3. »Helt klart til at finde ud af, hvor langt du er i dit liv. Du lærer meget, som du kan bruge, når du skal flytte hjemmefra – du skal jo kunne gøre rent og mange andre ting selv«.