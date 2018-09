Jason Knudsen: Man lærer jo en hel masse om samarbejde og at være sammen med mange mennesker

1. »Det bedste ved den her efterskole er den måde, der bliver undervist på. Jeg er ordblind, så jeg har altid haft det svært i undervisningen i folkeskolen, fordi det hele tager mig lidt længere tid. Men her bliver jeg ikke stresset igennem tingene, men får den tid, jeg skal bruge. Og så er der alle de praktiske fag, hvor vi lærer på en anden måde end den boglige, og det er en rar afveksling«.

2. »Altså Nysted er jo ikke nogen stor by. Jeg kommer fra Amager i København, så det er lidt et skifte«.

3. »Jeg håber, jeg kan bruge mit efterskoleophold til at finde ud af, hvilken uddannelse jeg måske kunne gå videre med. Men også bare, at jeg bliver bedre til at gå på en uddannelse, man lærer jo en hel masse om samarbejde og at være sammen med mange mennesker«.